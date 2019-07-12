Вашингтон, , 08:08 — REGNUM

Прежде чем продолжать усиливать обороноспособность Украины, следует оценить, насколько эффективно она использует ранее поставленное оружие, написал начальник штаба армии США Марк Милли в письме к Конгрессу США, сообщило 12 июля информационное агентство «Укринформ».

"Я убеждён, что мы сейчас имеем хороший баланс летальной и нелетальной поддержки для Украины. Перед тем, как мы определим, нужно ли вносить дальнейшие изменения, мы должны посмотреть, как Украина применяет то, что мы уже предоставляем, и оценить её способность к получению и использованию дополнительного летального оружия и оборудования», — заявил он.

Милли также предложил внести изменения в Инициативу безопасной помощи Украине. По его словам, программа имеет однолетний бюджетный цикл, в то время как двухлетний цикл позволит предоставлять Украине «более серьёзные» образцы вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Ховард заявил, что США могут продать Украине истребители F-16.

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