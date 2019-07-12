Вашингтон, 12 июля 2019, 08:08 — REGNUM
Прежде чем продолжать усиливать обороноспособность Украины, следует оценить, насколько эффективно она использует ранее поставленное оружие, написал начальник штаба армии США Марк Милли в письме к Конгрессу США, сообщило 12 июля информационное агентство «Укринформ».
Милли также предложил внести изменения в Инициативу безопасной помощи Украине. По его словам, программа имеет однолетний бюджетный цикл, в то время как двухлетний цикл позволит предоставлять Украине «более серьёзные» образцы вооружений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Ховард заявил, что США могут продать Украине истребители F-16.
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