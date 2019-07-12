Душанбе, , 07:41 — REGNUM

Актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества обсудили председатель правительства Казахстана Аскар Мамин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

На встрече с главой Таджикистана ­­ в Душанбе Мамин подчеркнул, что Казахстан нацелен на расширение взаимовыгодно партнерства. Кроме того, премьер-министр встретился с главой правительства Таджикистана Кохиром Расулзодой.

В рамках визита Аскара Мамина в Таджикистан было подписано 11 торговых соглашений на общую сумму $80 млн.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном составил $900 млн, что на 8,2% больше, чем годом ранее. Транспортные перевозки между двумя странами за год выросли в 2,9 раза, до 16,9 млн тонн.

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