Париж, , 07:43 — REGNUM

Эммануэль Бонне, советник президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани, пытается добиться «перерыва» в эскалации между Тегераном и Вашингтоном, сообщили в Елисейском дворце.

«Франция хочет исследовать пути диалога по всем вопросам, включая будущее иранского ядерного соглашения после 2025 года», — говорится в заявлении правительства Франции.

По мнению французской стороны, Иран выбрал подход «меньше за меньшее» (меньше экономических обязательств в рамках соглашения и меньше обязательств по ядерному плану).

«Мы продолжим наши усилия, но у Ирана 40 лет опыта. Потенциал обострения кризиса таков, что кто-то должен искать пути диалога». Неспособность Ирана выполнить свои обязательства по ядерному соглашению «намеренно ограничена», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави поприветствовал усилия Франции по спасению ядерной сделки 2015 года.

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