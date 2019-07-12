Хартум, , 07:46 — REGNUM

Военное правительство Судана совместно с оппозицией подготовили проект конституции. Об этом, как сообщает Al Arabia, заявил специальный посланник Африканского союза в Судане Мохаммед аль-Хасан Лебатт во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи дипломата с политиками.

По его словам, стороны должны утвердить документ уже в ближайшую субботу, 13 июля.

Напомним, внутренний конфликт в Судане начался с акций протеста в декабре 2018 года, когда правительство страны приняло решение о повышении цен на продовольствие.

Воспользовавшись продолжительными беспорядками, вооруженные силы страны совершили в апреле государственный переворот, арестовав президента Омара аль-Башира, что, впрочем, не привело к умиротворению в стране.

Протесты, возглавляемые оппозицией, продолжились. Основным требованием манифестантов было требование о передаче власти в руки гражданских.

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