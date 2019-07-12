Нур-Султан, , 07:26 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость активизации сотрудничества со стратегическими партнерами и международными организациями. Об этом глава государства заявил 11 июля на встрече с министром иностранных дел республики Бейбетом Атамкуловым, сообщили в пресс-службе президента.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана рассказал об итогах министерской конференции «Европейский союз — Центральная Азии», которая прошла в Киргизии. На встрече также был рассмотрен график внешнеполитических мероприятий с участием Токаева.

Напомним, 7 июля в Бишкеке состоялась министерская встреча «Европейский союз — Центральная Азии» с участием глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана.

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