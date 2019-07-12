Москва, , 07:17 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Это стало первым общением глав двух государств тет-а-тет с момента вступления Зеленского в должность главы государства в мае 2019 года.

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Как сообщила пресс-служба украинского президента, ключевым вопросом беседы стало освобождение пленных военных моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года за провокацию в Керченском проливе.

«Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ, — говорится в сообщении пресс-службы. — Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в Нормандском формате».

На администрации президента РФ главной темой состоявшихся переговоров назвали вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и обсуждение совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

«Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — отмечено в сообщении на сайте Кремля.

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Также отмечается, что телефонный разговор лидеров двух государств состоялся по инициативе украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предвыборной компании Владимир Зеленский не раз говорил, что готов к прямым переговорам с Россией, однако после вступления в должность главы государства он прямо заявил, что он не будет вступать ни в какой диалог с Москвой. Позднее в администрации президента Украины не исключили возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, возможно, и в телефонном формате.

Добавим, что, согласно соцопросам, 70% украинцев убеждены, что украинский лидер ради достижения мира, освобождения украинских граждан, удерживаемых в РФ, должен проявить инициативу и вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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