Анкара, , 07:09 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о договоренности между Анкарой и Багдадом по поводу мер против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 11 июля сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано после встречи в турецкой столице между главами двух внешнеполитических ведомств.

На встрече обсуждались вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, обе стороны пришли к соглашению относительно курдских повстанцев — все они должны быть вытеснены из Ирака.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, причиной тому стала многолетняя война курдов за создание собственной автономии в рамках государства.

Повстанцы имеют укрытия на территории Ирака, что позволяет им эффективно сопротивляться турецким военным. Авиация Турции периодически наносит удар по курдам, скрывающимся за границей, что приводит к жертвам среди мирного населения.

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