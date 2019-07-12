12 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Мэр Собянин назвал Коммунарку новым центром столицы. Глава департамента развития новых территорий уточнил, что на реализацию задуманных планов посёлку требуется 15 лет. Пока ехать туда никто не хочет, власти вкладывают гигантские средства в транспортную и социальную инфраструктуру. А в это время мучаются в пробках и неустроенности густонаселённые пригороды столицы.

Евгений Цоц, , 15:45 — REGNUM

Коммунарка — звучное слово, имеющее смысловой окрас, пробуждающее яркие и многим родные образы, при этом не банально-затёртое. Коммунарка — это название нового центра Москвы, или, правильно, одного из центров. Во всяком случае, по словам мэра столичного города Сергея Собянина.

Сергей Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это станет ещё одним центром Москвы, который будет хорошо работать», — сказал Собянин 10 июля о Коммунарке.

Посёлок Коммунарка находится в Новой Москве, и географически, действительно, расположен в самом центре города. По данным за 2010 год, в посёлке проживали всего 5 тысяч человек. Сейчас появились новые дома, но по-прежнему микрорайон не похож не только на столичный центр, но и вообще на столицу. Скорее, Коммунарка напоминает затерявшуюся в лесах и дачах городскую окраину с рядком высоток.

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В июле 2019 года отмечается семилетие расширения границ Москвы. В 2011 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с идеей присоединения к городу новых территорий. И уже в 2012 году карту столицы официально дополнили обширными территориями с юго-востока от города. Новые земли превышали имевшиеся площади столицы, при этом были, по меркам главного города страны, практически незаселёнными — всего 250 тысяч жителей.

Кому именно принадлежала идея расширения города, как выяснилось, вопрос. На Московском урбанистическом форуме в 2019 году вице-мэр столицы Марат Хуснуллин рассказал, что идея вовсе не Медведева, а его и Собянина. И появилась она после того, как стало известно про проект «Большой Париж» во Франции.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Благодаря Большому Парижу появилась Большая Москва. В 2011 году мы с мэром, услышав про идею Большого Парижа, решили сделать Большую Москву», — заявил Хуснуллин 5 июля.

Опытный чиновник Хуснуллин позволил себе подобное высказывание, конечно, не из хвастовства. Спустя семь лет реализации проекта стала очевидной его неоднозначность. За достаточный срок население Новой Москвы, несмотря на все усилия, увеличилось незначительно — до 320 тысяч человек в 2017 году. Столица тратит значительные усилия и средства на развитие, по сути, полей, при этом основные пригороды, где живут миллионы людей, не охвачены расширением, и остались, по сути, брошены Москвой.

Мэрия тратит колоссальные силы и средства на освоение московских просторов, и вот в июне 2019 года в Коммунарку провели метро, строят современные больничные корпуса с вертолётной площадкой, чтобы можно было оперативно доставлять пациентов из других районов столицы. В планах построить дворец спорта, а также административно-деловой центр «Коммунарка». В нём разместится, помимо офисов, образовательный кампус. 4,5 млн квадратных метров АДЦ должны появиться в течение 15 лет.

«И это нормально для такого объема: по масштабам проект АДЦ можно сравнить с деловым центром «Москва-Сити», — заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Конечно, согласимся с главой департамента, что застроить пустыри и полтора десятка лет небольшой срок. И это понимает не только Жидкин — никто из тех, кого можно назвать центрами притяжения в Москве, не согласился на переезд в Коммунарку. Туда не поехали ни федеральные органы власти, ни крупные вузы, ни офисы компаний. Все понимают — ещё 15 лет, как минимум, там будет стройка, а основная жизнь Москвы останется в историческом центре.

Поселок Коммунарка Mos.ru

Семь лет назад Медведев и Собянин не понимали это? Вместо того чтобы развить инфраструктуру там, где уже живут люди, в очередной раз в истории реки повернули вспять. И теперь ещё как минимум 15 лет Москва будет расплачиваться за очевидную глупость и прожектёрство. Итого: 22 года ожиданий и бесчисленные размеры инвестиций, в первую очередь государственных, после которых, возможно, что-то и начнёт получаться.

Может, чтобы подать пример, в Коммунарку переехать мэрии Москвы?