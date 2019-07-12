Абакан, , 06:17 — REGNUM

В Хакасии живо обсуждают назначение Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Севастополя. Дело в том, что с 3 октября по 15 ноября 2018 года Развожаев был врио главы Хакасии. Затем, как известно, он руководил исполкомом Общероссийского народного фронта.

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«Во время своего визита в Хакасию на прошлой неделе на конференцию Регионального штаба ОНФ в республике Михаил Развожаев был полон планов и идей по работе этой структуры, много вспоминал о работе в Хакасии и намечал основные точки сотрудничества между федеральным штабом и штабом в регионе, хотя и было видно, что он ожидает каких-то перемен. Сейчас это понятно — ситуация в Севастополе, где пройдут выборы губернатора этого третьего города Федерального значения, требовала решения по кадрам. То, что на смену Овсянникову пришел Развожаев, означает, что Михаил Владимирович был в реальном кадровом резерве президента. И сейчас этот резерв сработал еще раз, как и в Хакасии. У нас его вспоминают как человека с железной деловой хваткой, умением не только быстро принимать решения, но и быстро их выполнять и требовать их выполнения», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM хакасский политолог Дмитрий Буреев, комментируя новое назначение Развожаева.

Также политолог пожелал Развожаеву успехов в Севастополе.

«И как у нас уже шутят после новости — теперь Крым точно наш!» — подытожил Дмитрий Буреев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев был назначен врио главы Хакасии 3 октября 2018 года. В то время в республике как раз шёл сложный выборный процесс. Руководивший до этого Хакасией Виктор Зимин ушёл в отставку, проиграв в первом туре выборов молодому коммунисту Валентину Коновалову и отказавшись от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании.

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Предполагалось, что по просьбе президента РФ Владимира Путина Развожаев поработает в Хакасии «в течение месяца», взяв «под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам», поможет «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

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Однако в конце октября 2018 года Развожаев сделал неожиданное заявление, сообщив, что он «с удовольствием» примет участие в выборах с новым составом кандидатов, если по итогам текущих выборов люди не выберут главу региона.

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Но 11 ноября 2018 года в Хакасии состоялся второй тур губернаторских выборов. Имя Коновалова было в бюллетенях единственным, потому что все его соперники ранее отказались от участия во втором туре. В итоге коммунист получил 57,57% голосов «за» и возглавил Хакасию. Инаугурация состоялась 15 ноября 2018 года.

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Михаил Развожаев в конце ноября был избран в состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). С декабря 2018 года по июль 2019-го — руководитель исполкома ОНФ.

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Напомним, 11 июля пресс-секретарь президента РФДмитрий Песковсообщил о том, что Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив врио главы Михаила Развожаева.

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