Биробиджан, , 05:44 — REGNUM

Более 120 человек зарегистрировалось в качестве кандидатов на предстоящие в Единый день голосования 8 сентября выборы в думу города Биробиджана. Несколько из них имеют погашенную судимость. Депутат думы Биробиджана Владимир Сахаровский (КПРФ) в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ИА REGNUM, из 121 кандидата в думу города Биробиджан, трое имеют судимости по статьям кража, истязание, незаконное лишение свободы. Российское законодательство не считает наличие погашенной судимости препятствием для участия в выборной кампании, разумно обосновывая, что человек уже сполна расплатился за совершённые ранее проступки.