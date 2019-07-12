Вашингтон, , 05:11 — REGNUM

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен передать американскому президенту Дональду Трампу флаг США, под которым американские войска высадились в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп и премьер-министр Рютте примут участие в специальной церемонии передачи американского флага, доставленного с кормы корабля ВМС США в день «D» (высадки американский войск в Нормандии — прим. ИА REGNUM ). Этот флаг будет передан голландскими владельцами американскому президенту для последущего помещения в экспозицию Смитсоновского Национального музея американской истории в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Также на встрече Рютте и Трамп намерены обсудить вопросы развития экономики и сотрудничества в области безопасности. Встреча пройдет 18 июля в Белом доме в Вашингтоне.

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