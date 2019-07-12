Вашингтон, , 05:00 — REGNUM

Ответственный за программу авиакорпорации Boeing по производству линейки самолетов 737 Эрик Линдблад уходит в отставку, сообщает агентство Bloomberg.

Самолёт Boeing 737-8 MAX (cc) pjs2005

По данным агентства, Линдблад принял решение покинуть свой пост, а о желании уйти в отставку он заявлял еще в 2018 году. В связи с этим агентство делает вывод, что его отставка не связана с авиакатастрофами с участием авиалайнеров 737 MAX и проблемами с сертификацией самолетов этой модели. Ожидается, что место Линдблада займет Марк Дженкс, ранее возглавлявший подразделение, разрабатывающее новую модель самолетов среднего класса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля американская авиакомпания Southwest Airlines отложила возобновление полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX до 1 октября. Компания решилась продлить запрет на полеты из-за обнаружения «нового риска» самолета Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Также запрет на полеты до сентября продлили и другие крупные авиакомпании Соединенных Штатов — American Airlines и United Airlines.

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