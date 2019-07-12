Бриджтаун, , 03:59 — REGNUM

Договорённости о том, чтобы совместно работать для обеспечения мира достигли венесуэльские власти и оппозиция, сообщил Эктор Родригес, губернатор штата Миранда (Внесуэла).

Родригес, делегированный в Барбадос на переговоры, заявил:

«Мы согласовали нашу готовность вместе работать во имя обеспечения мира в стране».

Напомним, в МИД РФ 11 июля заявили, что внутривенесуэльские переговоры «проходят нормально». Россия поприветствовала возобновление прямого диалога между властями Венесуэлы и оппозицией.

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