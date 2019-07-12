Вашингтон, , 02:40 — REGNUM

Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«Холодные головы победили. Мы поняли, что это нам не обязательно поможет», — заявил источник.

Он не смог указать точную причину такого решения. Предполагается, что включение Зарифа в черный список может ограничить возможности США разрешить разногласия дипломатическим путем.

Ранее, 24 июня, глава американского минфина Стивен Мнучин пообещал ввести санкции против главы иранского МИД Джавада ЗАрифа.