Киев, , 01:26 — REGNUM

Призыв к международным организациям остановить давление на украинских журналистов опубликовал сайт телевизионного канала NewsOne.

Журналисты NewsOne отметили, что украинские власти со своей стороны оказывают давление на телеканал. Это проявляется, в частности, в том, что за избиения сотрудников NewsOne до сих пор никто не понёс ответственности.

«Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь «крышеванием» со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся всё наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов — всё агрессивнее», — говорится в обращении.

Отметим, что обращения NewsOne разослал в международные структуры: председателю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, в ООН — Верховному комиссару по правам человека Зейду Раад аль-Хусейну и главе мониторинговой миссии по правам человека на Украине Фионе Фрейзер, в Евросовет — председателю Дональду Туску.

Напомним, NewsOne попал под давление украинских властей и «радикальной оппозиции» из-за попытки провести телемост с российским телевидением. Телемост «Надо поговорить» был отменён после угроз сотрудникам NewsOne.

Нападение на журналистов, о котором идёт речь, произошли в 2017 г. и в 2018 г. Среди целого ряда инцидентов — нападение на Руслана Коцабу в августе и в декабре 2017 г., на Дарью Билеру — в сентябре 2018 г. И это далеко не все случаи.

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