Вашингтон, , 01:19 — REGNUM

Соединенные Штаты не имеют намерений отменять санкции против КНДР, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на брифинге.

«Мы с этой трибуны не объявляем ни о предстоящем введении (новых — прим. ИА REGNUM ) санкций, ни об их предстоящей отмене», — заявила она.

По словам Ортагус, этот вопрос обсуждался со спецпредставителем ведомства по вопросам КНДР Стивеном Бигэном, который также опроверг эту информацию.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap заявило, что Соединенные Штаты якобы планируют отменить санкции против Северной Кореи на срок от года до полутора лет при условии замораживания ядерной программы. Также одним из условий агентство назвало закрытие ядерного центра Йонбён.