Киев, , 00:56 — REGNUM

Молдавия твердо поддерживает «территориальную целостность» Украины и хочет улучшения отношений с Киевом. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Майя Санду на встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ИА REGNUM.

Санду заявила, что Молдавия хочет более тесного сотрудничества с Украиной в экономическом и энергетическом секторах, улучшения экологической ситуации на реке Днестр и продвижения совместной «европейской повестки дня». Она подчеркнула, что это возможно сейчас, когда Молдавия избавилась от «тени олигархического захвата».

Зеленский заявил, что Украина тоже продолжит поддерживать «территориальную целостность» Молдавии и будет активно участвовать в переговорах по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Он также затронул работу школ с украинским языком обучения в Молдавии, а также вопросы региональной безопасности.