Киев, , 00:51 — REGNUM

Изучением материалов, связанных с военными операциями, которые планировались при Петре Порошенко, когда он был президентом Украины, занимаются украинские спецслужбы, сообщает «Главком».

В рамках этого процесса в офисе президента Украины проводятся обыски. Сотрудники Государственного бюро расследований читают протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны, проводят допросы тех сотрудников аппарата, которые обеспечивали уровень секретности в помещениях.

Отмечается, что, прежде всего, спецслужбистов интересуют те заседания, на которых проводилась подготовка к военным операциям во время президентства Порошенко. По словам источника издания, спецслужбы ищут ответы на вопросы о том, кто именно отдавал какие приказы и кто какие документы подписывал, главным образом — составляющие «гостайны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине расследуется ряд уголовных дел, фигурантом которых является Порошенко. Они касаются, в частности, злоупотребления должностными полномочиями, нарушений антикоррупционного законодательства.

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