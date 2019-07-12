Лондон, , 00:54 — REGNUM

Власти Великобритании объявили самый высокий уровень угроз для своих судов, следующих через территориальные воды Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в британских спецслужбах.

«Соединенное Королевство подняло уровень угрозы для судов под британским флагом в иранских водах до высшей — третьей (критический уровень) категории», — заявляет источник.

По его словам, британские власти не заинтересованы в ухудшении отношений с Ираном, однако намерены защищать свои суда. При этом Лондон не собирается посылать эскорт на каждое свое судно, проходящее через Ормузский пролив. Источник отмечает, что ежедневно через пролив проходит от одного до трех британских судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о попытке пяти катеров, якобы принадлежащих Ирану, помешать проходу британского танкера через Ормузский пролив. После «устного предупреждения» с борта британского фрегата катера пропустили танкер. В связи с инцидентом власти Великобритании обеспокоились ситуацией в территориальных водах Ирана и призвали иранские власти к деэскалации ситуации.

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