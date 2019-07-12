12 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Китайское «вторжение» в Израиль, который сотрудничает с Вашингтоном по некоторым наиболее чувствительным вопросам в сфере национальной безопасности, включая противодействие региональной деятельности Ирана и продолжающуюся борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызывает особое беспокойство у американских чиновников.

Максим Исаев, , 07:23 — REGNUM

Сотрудники национальной безопасности США в течение многих лет предупреждали развивающиеся страны о потенциальной опасности китайских инвестиций. Теперь министерство обороны США обеспокоено тем, что Китай направил свои инвестиции в Израиль, который является одним из ближайших союзников Вашингтона. Конечная цель Китая, как считают американские военные, заключается в том, чтобы снизить влияние Соединённых Штатов, пишет Кэти Гилсинан в статье для издания The Atlantic.

Китайский военный корабль совершает дружественный визит в Израиль Israel Defense Forces

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Китайское «вторжение» в Израиль, который сотрудничает с Вашингтоном по некоторым наиболее чувствительным вопросам в сфере национальной безопасности, включая противодействие региональной деятельности Ирана и продолжающуюся борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызывает особое беспокойство у американских чиновников.

Пекин впервые в современной истории начинает проецировать военную мощь за пределы своего региона. Китай строит свою первую зарубежную базу в Джибути рядом с наиболее важными мировыми транзитными маршрутами поставок нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Эта китайская база также расположена недалеко от американской военной базы, на которой расположены около 4 тыс. человек.

Джибути (cc) Fishercd

Заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой Мы не просим Израиль полностью отказаться от контактов с Китаем, мы просто обсуждаем с нашими ближайшими союзниками и партнёрами возможные последствия китайских инвестиций для национальной безопасности.

Малрой отметил, китайская государственная компания, как ожидается, получит в долгосрочную аренду часть порта Хайфа, в который часто заходят корабли Шестого флота ВМС США и который расположен рядом с израильской военно-морской базой, на которой размещены атомные подводные лодки. Как отметил журналист израильской газеты Haaretz Амос Харель, «Китай приобретает огромный контроль над основной инфраструктурой Израиля и, косвенно, возможность более пристального наблюдения за некоторыми военными возможностями Израиля».

Заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой Министерство обороны США обеспокоено желанием Китая подорвать военное преимущество Соединённых Штатов, а также стремлением Китая к расширению своих возможностей базирования и использованию экономических инструментов, включая инициативу «Один пояс — один путь», для запугивания других стран… кражи технологий и интеллектуальной собственности.

Израильское посольство пока не ответило на просьбу прокомментировать данное заявление Малроя. Зачем беспокоиться? Как выразился заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Руд во время недавнего визита в Израиль: «Китай хочет владеть путём и хочет контролировать пояс».

Там, где у США есть региональные интересы, очень часто можно встретить китайские инвестиции. Китай направил крупные промышленные инвестиции в ОАЭ, которые являются ещё одним важным союзником США. Пекин инвестировал средства в энергетические проекты и строительство железных дорог в Египте, а также в строительство портов и автомобильных заводов в Тунисе. Китай также принимает участие в восстановлении Сирии и присутствует в иракском нефтяном секторе. Малрой также отметил, что нет ничего плохого в китайских инвестициях, которые не представляют потенциальной опасности для связей между союзниками.

Китайские юани (cc) Junjiewu99

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В отчете корпорации RAND за 2019 год говорится, что нынешние и бывшие израильские парламентарии указали на множество проблем, которые могут возникнуть в связи с китайскими инвестициями, включая «риск кибершпионажа со стороны КНР и коррупционные преступления». Также израильские парламентарии указали на то, что Китай получил контроль над основной инфраструктурой Израиля, включая ту, которая может иметь важное значение для обеспечения национальной безопасности Израиля.

Тем не менее Израиль не отказывается от китайских инвестиций, несмотря на все опасения США. С одной стороны, присутствие Китая в Хайфе вызывает у американских чиновников меньше беспокойства, чем его военная база в Джибути, заявил один бывший чиновник США.

«Однако то, что один из самых близких региональных союзников США позволил Китаю получить контроль над частью порта, в который регулярно заходят корабли ВМС США, это, несомненно, горькая пилюля для США», — добавил бывший американский чиновник.