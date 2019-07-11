Ростов-на-Дону, , 22:48 — REGNUM

В муниципальном бюджетном учреждении Ростова-на-Дону «Центр интеллектуальной транспортной системы (ИТС)» произошли кадровые изменения. Директором структуры городского департамента транспорта стал Денис Карасёв, сообщает паблик «Ростовский городской транспорт».

Известно, что новый директор до соответствующего назначения в течение 11 лет возглавлял ООО «Аристом» — компанию, занимающуюся рекламной деятельностью.

С момента создания «Центра ИТС» (2013 год) организацию, отвечающую за мониторинг и управление городским транспортом, учёт рейсов и расписаний, а также организацию работы светофоров в Ростове-на-Дону, возглавлял Василий Зырянов. Его отец — профессор Донского государственного технического университета Владимир Зырянов, стал одним из авторов новой маршрутной сети города-миллионника.

ИА REGNUM напоминает, что ростовский департамент транспорта в Ростове-на-Дону с февраля 2019 года возглавляет Христофор Ермашов. Его кандидатуру утвердил теперь уже бывший ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв. Ермашов — бывший глава компании «Агентство развития платежных систем» — сменил в этой должности Сергея Саенко.

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