Берлин, , 22:45 — REGNUM

Специалист по чтению по губам Джудит Харпер утверждает, что знает какие слова произносила канцлер германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи на публике. Соответствующее заявление Харпер сделала в эфире радиостанции Antenne Bayern.

Ангела Меркель (cc) Olaf Kosinsky

По мнению Харпер, в тот момент, когда у Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии начался приступ дрожи, она повторяла фразу: «я справляюсь».

Напомним, что сегодня Меркель встречалась с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Как и положено по протоколу, перед офисом канцлера состоялась приветственная церемония, в ходе которой военные оркестры играли гимны двух стран. И в этот момент Меркель снова стала бить дрожь.

Именно в такой же момент 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским её первый раз на публике начала бить дрожь.

Затем это повторилось на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Сама Меркель говорит, что в целом с ней все в порядке и они чувствует себя хорошо.