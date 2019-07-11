Вашингтон, , 22:20 — REGNUM

Американские военные и их сателлиты обсуждают варианты применения боевых кораблей для сопровождения танкеров в Персидском заливе, заявил 11 июля в Сенате США кандидат на пост объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

По его словам, возможно создание коалиции для «предоставления военного, морского сопровождения для коммерческих судов». Этот вопрос, по мнению Милли, может быть решён в ближайшие две недели.

Кандидат подчеркнул важную роль США в деле обеспечения свободы навигации в Персидском заливе.

Напомним, в мае и июне 2019 года произошло несколько странных нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе, ответственность за которые Вашингтон сразу же возложил на Иран.

Кроме того, 11 июля министерство обороны Британии заявило, что три иранских корабля пытались перехватить британский танкер в Ормузский пролив, но были отогнаны фрегатом британских Королевских ВМС HMS Montrose.

Иранская сторона категорически отрицает свою причастность к этому инциденту.

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