Вашингтон, , 22:10 — REGNUM

Бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов заявил, что в случае его победы Вашингтон готов продлить российско-американский договор СНВ-3. Об этом Байден заявил сегодня, 11 июля, выступая в Нью-Йорке.

Байден прямо заявил, что в случае его победы на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре 2020 года, он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.

«Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением», — сказал Байден.

Кроме того, Байден пообещал, что в случае, если он станет президентом, США обязательно вернуться в иранскую ядерную сделку, если конечно Тегеран на это согласится.