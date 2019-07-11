11 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Ситуацию могут исправить лишь новые лидеры – обязательно местные, но ориентированные на тесное взаимодействие с федеральным центром, понимающие федеральные реалии и не подчинённые сугубо личным интересам, выстраиваемым с украинских времён. По сути, Севастополю нужна новая генерация севастопольцев.

Платон Беседин, , 22:09 — REGNUM

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ушёл в отставку. Более чем предсказуемо. Разговоры об этом велись слишком давно. Да и сам Дмитрий Владимирович на губернаторском посту не отличался качественной работой. Скорее — совсем наоборот. Настолько, что многие севастопольцы, вольно и невольно сравнивая его с предыдущим градоначальником Сергеем Меняйло, отдавали предпочтению предшественнику Овсянникова. И это при том, что градус недовольства в городе-герое Сергеем Ивановичем — градус, справедливости ради, во многом искусственно подогретый — был весьма значителен.

Севастополь

Потому приходил Дмитрий Овсянников на губернаторский пост при, в общем-то, благожелательном фоне. Сначала он был исполняющим обязанности, после его избрали прямым голосованием (первым в истории города-героя). Сказать «спасибо» за свой пост Дмитрий Владимирович должен и так называемой команде Алексея Чалого. Ранее у Алексея Михайловича был серьёзный конфликт с Меняйло. Когда же появился Овсянников, то команда Че не горячо, но поддержала приход нового лица. Вот только и Меняйло, согласно легенде, приводил к губернаторству именно Чалый.

История повторяется? Безусловно. Повторилась она и в своём конфликтном исполнении. Очень скоро команды Чалого и Овсянникова сошлись в лютой схватке — такой, что предыдущая битва с Меняйло уже не казалась столь боевой. Дошло до того, что из Москвы был командирован бородатый блогер, который возглавил штаб, собирающий подписи севастопольцев за отставку Овсянникова с губернаторского поста. В штабе этом, ясное дело, скооперировались силы из всё той же команды Чалого. История опять повторялась. Точь-в-точь, как в 2016 году.

Тогда, напомню, всё кончилось следующим образом. Главный критик губернатора Сергея Меняйло бизнесмен Олег Николаев, позиционировавший себя как «соратник Чалого», баллотировался в Госдуму. Фактически вся его избирательная кампания строилась на одном единственном тезисе: «Губернатора Меняйло — в отставку!». Больше бородатому бизнесмену предложить Севастополю, видимо, было нечего.

В конце июля 2016 года Сергей Меняйло покинул должность губернатора Севастополя и стал полномочным представителем президента по Сибирскому федеральному округу, где прекрасно чувствует себя до сих пор. А вот его главный критик — господин Николаев, — лишённый главного аргумента, проиграл выборы в Госдуму, а позднее вообще выпал из политики.

В 2018 году история повторилась — уже как фарс. Дмитрий Овсянников покидает Севастополь, а команда Чалого и штаб за отставку во главе с бородатым блогером остаётся ни с чем. Потому что критиковать больше некого, а предлагать всегда сложнее. Да есть ли что? Увидим.

Исход Овсянникова из Севастополя происходит накануне городских выборов в Законодательное собрание, которые должны состояться 8 сентября. Команда Чалого раскидала своих игроков по разным партиям-корзинам. Например, такие персонажи как Ольга Тимофеева и Вячеслав Горелов покинули «Единую Россию» и переметнулись в другие политические структуры. Там же обитают различные одиозные общественники, бегающие от одного хозяина к другому ещё с украинских времён. Зато в «Единой России» остаются господа из команды Че, которые отчаянно критикуют данную партию.

Не очень ладил с ней, а точнее — с местными её представителями, в последнее время и Овсянников. В Севастополе появилась третья сила в лице Дмитрия Саблина, возглавившего местное отделение «Единой России». Такая вот партия, где соседствуют воющие друг с другом. Как там они говорят? «Севастополю нужна единая команда». Ну да, единая, как оркестр из басни Крылова. Собственно, Дмитрий Овсянников в него уже не вписывался — и уходили его, в том числе (или прежде всего?), из-за этого. И забавная беготня команды Чалого, визжащей «победа, победа», «Кремль внял Чалому — мы убрали губернатора», в данном случае выглядит то ли как комедия, то как фарс — точно дети собрались…

Что далее предстоит городу, который 5 лет назад подарил России важнейшее событие в её новейшей истории? Повторю то, что произнёс три года назад: ждите нового конфликта. Команда Чалого не сможет ужиться с новым губернатором, а сам Чалый на данную роль никогда не согласится, да и не предлагают. Первое время мы будем наблюдать обмен дежурными репликами, а далее — война по расписанию, а это значит, что нормального развития для Севастополя не предвидится. Сложно двигаться дальше, когда бурлят конфликты. Если, впрочем, никого лишнего не устранят. Впрочем, и устранение не гарантирует результата — та же команда Чалого во многом выполняет роль важного балансира.

И последнее. Проблема города-героя — первичная — кроется даже не в персоналиях, а в фундаментальных вещах. Севастополь по-прежнему не находит понимания с остальной Россией. Так говорят в городе. Севастополь остаётся островом в острове, не поддающимся привычной логике с привычными механизмами. То, что прощается власти в других городах, здесь не принимается. То, что делается в иных регионах, здесь полагается недостаточным. Город всё ещё находится в состоянии борьбы и будет находиться в ней ещё долгое время.

Ситуацию могут исправить лишь новые лидеры — обязательно местные, но ориентированные на тесное взаимодействие с федеральным центром, понимающие федеральные реалии и не подчинённые сугубо личным интересам, выстраиваемым с украинских времён. По сути, Севастополю нужна новая генерация севастопольцев. Однако, первое — есть ли она в условиях жесточайшего кадрового кризиса? И второе — если даже такие люди имеются, то кто пустит их во власть?

Что ж, первый раз — трагедия, второй — фарс. А третий? Страшно представить.