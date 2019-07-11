Донецк, , 21:44 — REGNUM

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуации на южном фланге линии фронта в Донбассе складывается критическая из-за усилившихся обстрелов со стороны украинских оккупантов. Соответствующее заявление распространила сегодня, 11 июля, пресс-служба главы ДНР.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о том, что украинские оккупационные силы ведут многочисленные обстрелы населенного пункта Красноармейскиие на юге ДНР.

По словам Пушилина на данный момент населенный пункт практически разрушен.

«Село оказалось на грани полного уничтожения. За последние несколько дней украинские военные выпустили по нему 71 артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция», — сказано в заявлении главы ДНР.

Также Пушилин подчеркнул, что с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского на территории ДНР были уничтожены 278 жилых домов и других строений, 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы.

Кроме того, ранения получили 22 жителя республики, трое из пострадавших — дети. Один человек погиб.

Пушилин заявил, что данная статистика вообще никак не вяжется с мирной риторикой Зеленского. Глава ДНР призвал страны — гаранты Минских соглашений принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов Донбасса.