Севастополь, , 21:30 — REGNUM

Преждевременная отставка Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя накануне выборов в городской парламент является не элементом политтехнологий, а следствием разрушительной работы для города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 11 июля заместитель председателя Законодательного собрания города-героя Александр Кулагин.

«Я сомневаюсь, что причиной отставки послужили какие-то политтехнологические моменты, потому что не понаслышке знаю о деятельности Дмитрия Владимировича и о том, насколько разрушительной она оказалась для города. Насколько мне известно, «Единая Россия» не включала его в свои списки на парламентские выборы, хотя, как правило, губернаторов ставят в первом ряду», — отметил депутат.

По его словам, причина отставки Овсянникова — провал по большинству ключевых направлений развития города.

«Завалены все важные для города масштабные проекты — строительство очистных сооружений, новых больниц. Это просто беда для города, если честно», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева, который уже пообещал заслужить доверие жителей города-героя.

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