Киев, 11 июля 2019, 21:21 — REGNUM
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, а после и президент Петр Порошенко предоставили главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку мандат на проведение официальных прямых переговоров Киева с лидерами ДНР и ЛНР. Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
По его словам, Киев уже провел два раунда прямых переговоров с Россией, ОБСЕ, ДНР и ЛНР.
Как сообщалось, 10 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук и депутат Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В текущем году это уже третья поездка политиков в Россию без санкций официального Киева.
По итогам встречи внефракционный депутат Бойко выразил уверенность в том, что до начала августа «Нафтогаз Украины» подпишет контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа Украине.
Он также пообещал решить вопрос «открытия российского рынка для украинских производителей виноматериалов.