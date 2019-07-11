Киев, , 21:21 — REGNUM

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, а после и президент Петр Порошенко предоставили главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку мандат на проведение официальных прямых переговоров Киева с лидерами ДНР и ЛНР. Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Так получилось, что я пригласил Медведчука в 2014 году помочь сначала в организации переговоров с лидерами так называемых ДНР и ЛНР. Тогда были абсолютно другие лидеры. И Турчинов дал мандат мне и Медведчуку на эти переговоры. Это была моя инициатива, потому что я понимал, что без давления с Кремля эти люди с нами говорить не будут. Я оказался прав… Мандат на эти переговоры нам дал Турчинов, потом подтвердил Порошенко, потом, когда Порошенко 30 июля принял решение воевать, я у Савика Шустера назвал его личным врагом. Он меня вычеркнул из переговорного процесса», — рассказал Шуфрич.

По его словам, Киев уже провел два раунда прямых переговоров с Россией, ОБСЕ, ДНР и ЛНР.

«И за это Виктору спасибо, что он смог организовать эти переговоры, что он смог организовать первую официальную встречу 23, 27 июня в Донецке между Украиной, Россией, ОБСЕ и тогдашними руководителями ДНР и ЛНР. Было две официально санкционированные встречи. Третья должна была быть 1 июля. Но Порошенко решил повоевать. Последствия этого мы знаем. Еще за это он будет отвечать», — считает Шуфрич.

Как сообщалось, 10 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук и депутат Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В текущем году это уже третья поездка политиков в Россию без санкций официального Киева.

По итогам встречи внефракционный депутат Бойко выразил уверенность в том, что до начала августа «Нафтогаз Украины» подпишет контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа Украине.

Он также пообещал решить вопрос «открытия российского рынка для украинских производителей виноматериалов.