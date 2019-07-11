Рим, , 21:16 — REGNUM

Россия всегда являлась и является частью Европы, поэтому ЕС следует искать примирения с Россией и взаимодействия с ней, заявил журналистам в четверг, 11 июля, новый министр Италии по связям с ЕС Лоренцо Фонтана, передает Sky Tg 24.

Санкционный режим создает проблемы как экономического, так и политического характера, санкции должны быть «преодолены», а позиции России и США — сблизиться, в этом направлении следует работать ЕС, полагает Фонтана.

Отмена санкций не только пойдет на пользу бизнесу в ЕС, но также позволит «преодолеть» те трудности, которые возникли на Украине, считает министр.

Фонтана был назначен на этот пост 10 июля. Ранее он, представляющий партию «Лиги» Маттео Сальвини, занимал в этом же правительстве пост министра по делам семьи.