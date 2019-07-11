Киев, , 21:15 — REGNUM

«Президент Украины Владимир Зеленский должен был раньше позвонить президенту России Владимиру Путину». Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, комментируя телефонные переговоры президентов.

«Слава Богу, этот телефонный звонок — это правильное направление… Любая встреча на любом уровне это уже движение вперед. У меня два вопроса: почему на 53-ий день Зеленский взял на себя ответственность и позвонил Путину? Почему не на седьмой, не на пятый?» — задался вопросом Шуфрич.

При этом Шуфрич не исключает, что Зеленский начал прямые переговоры с Кремлем в противовес «Оппозиционной платформе-За жизнь».

«Мы показали, что это можно делать, что это можно сделать… В противовес нам, не в противовес нам, главное, что он начал говорить. Я лично и наша команда призывали его к этому ровно 52 дня. На 53-й день он позвонил, он начал прямые переговоры», — добавил Шуфрич.

Он напомнил, что ранее прямые телефонные переговоры с Путиным вел экс-президент Петр Порошенко.

«На этих переговорах доверенным послом был Виктор Медведчук, что сегодня не скрывается. Но Порошенко тоже вел прямые переговоры… Медведчук был своеобразным мостом между Путиным и Порошенко. До декабря 2017 года этот мост работал очень эффективно. Этот мост треснул, когда в декабре 2018 года Порошенко отказался обменять всех установленных на всех установленных. Медведчук в мае 2018 года всей стране сказал, что обмен готов, его можно завершить. Но Порошенко его не реализовывает, потому что у него нет воли, значит он этого не хочет», — рассказал Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля произошел первый контакт двух президентов с тех пор, как Зеленский стал президентом Украины. В Офисе президента Украины проинформировали, что президент обсудили освобождение пленных моряков и других украинцев.