Киев, 11 июля 2019, 21:11 — REGNUM
Предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить формат переговоров по Донбассу связано с тем, что Россия, Германия и Франция согласовали свои позиции относительно минских соглашений. Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
Он заметил, что позиция Франции и Германии «становится все более и более нацеленной на реализацию минских соглашений и на снятие санкций с России».
По словам политолога, Германия и Франция вынуждают Киев выполнить минские соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.
При этом обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате».
У Зеленского пока не прокомментировали разговор.
Напомним, 8 июля президент Зеленский предложил президенту Путину провести переговоры по Донбассу при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение Зеленского.