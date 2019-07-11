Киев, , 21:11 — REGNUM

Предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить формат переговоров по Донбассу связано с тем, что Россия, Германия и Франция согласовали свои позиции относительно минских соглашений. Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«В рамках нормандского формата Россия, Германия и Франция начинают играть более-менее кооперативно, согласовано. А вы думаете он случайно предложил поговорить с Мэй, Трампом? Это не случайно, потому что это результат встреч. Идея расширенного формата в чем-то и опасна. Почему? Потому что это какая-то идея большой международной конференции по Украине. А нам это надо? Или нам лучше в более узком кругу решить задачи внешней политики и своего внешнеполитического позиционирования. Конференций не нужно. Придумают новые Хельсинки или Женевский формат», — считает Карасёв.

Он заметил, что позиция Франции и Германии «становится все более и более нацеленной на реализацию минских соглашений и на снятие санкций с России».

«Через какое-то время они будут снят, через полгода. К этому надо готовиться», — призвал Карасёв.

По словам политолога, Германия и Франция вынуждают Киев выполнить минские соглашения.

«…Встречи, которые были у Зеленского с Макроном и Меркель дали понять, что надо выполнять минские соглашения. И он там не согласился с этим. Сказал, что пока не собирается их выполнять в том варианте, в котором они написаны», — сказал Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.

«Обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — заявили в Кремле.

При этом обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

У Зеленского пока не прокомментировали разговор.

Напомним, 8 июля президент Зеленский предложил президенту Путину провести переговоры по Донбассу при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение Зеленского.