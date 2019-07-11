Севастополь, 11 июля 2019, 21:02 — REGNUM
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал заслужить доверие жителей города-героя. Об этом он написал 11 июля на своей странице в Instagram.
https://www.instagram.com/p/BzyKAkdIJWv/
По его словам, в ближайшее время он вылетит в Севастополь.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
По словам зампредседателя Законодательного собрания города-героя Александра Кулагина, нового губернатора будут избирать в следующий единый день голосования в 2020 году, поскольку в этом году уже не успеют назначить выборы. До тех пор Михаил Развожаев будет работать с приставкой врио.
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