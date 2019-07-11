Севастополь, , 21:02 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал заслужить доверие жителей города-героя. Об этом он написал 11 июля на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BzyKAkdIJWv/

Михаил Развожаев «Сегодня президент России Владимир Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев».

По его словам, в ближайшее время он вылетит в Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

По словам зампредседателя Законодательного собрания города-героя Александра Кулагина, нового губернатора будут избирать в следующий единый день голосования в 2020 году, поскольку в этом году уже не успеют назначить выборы. До тех пор Михаил Развожаев будет работать с приставкой врио.

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