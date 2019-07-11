Казань, , 20:59 — REGNUM

Депутаты Госсовета Татарии отклонили предложение о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Осиново, которое ранее было направлено в ЦИК региона. Об этом стало известно в ходе очередной сессии парламента, сообщает ИА REGNUM. За решение проголосовали 70 депутатов, пять депутатов проголосовали против и трое воздержались.

Соответствующее предложение в ЦИК внесли экоактивисты, причём предлагалось провести не только референдум по строительству МСЗ в Осиново, но и всегда в случае строительства таких объектов или аналогичного профиля спрашивать мнение жителей.

Накануне профильный комитет парламента решил, что вопрос активистов не соответствует закону «в части неопределенности правовых последствий».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сразу же как стало известно о планах по строительству мусоросжигательного завода в регионе, жители Казани как потенциального места размещения объекта выступили против подобного соседства. Своё нежелание жить рядом с подобным заводом они объяснили страхами за своё здоровье и правом на здоровую окружающую среду. Уже более двух лет продолжается борьба против подобной стройки, местом которой определён участок возле Осиново Зеленодольского района, где находится жилой микрорайон.

23 апреля 2019 года группа активистов подала ходатайство в Центризбирком республики о проведении референдума по «мусорным» объектам в регионе.

В своём обращении актив напоминает, что в октябре 2017 года Владимир Путин на заседании Совета по правам человека относительно решений о размещении мусоросжигательных заводов сказал, что «нельзя определять места, вообще географию расположения этих заводов без консультаций с людьми, без работы с теми людьми, которые живут на прилегающих территориях».

В Верховном суде России активисты добились признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода, но власти обжаловали решение. Также по инициативе актива было организовано проведение независимой экологической экспертизы, но проводить её пришлось на основании открытых данных, так как инвестор не предоставил проектную документацию. Результат экспертизы гласил, что в имеющемся виде проект «не может быть разрешён», а проектную документацию у инвестора позднее истребовали через суд.