Москва, 11 июля 2019, 20:57 — REGNUM
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в Российской Федерации канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев». Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба генпрокуратуры России.
Ведомство изучило поступившие материалы о деятельности данной организации на территории Российской Федерации и пришло к выводу, что деятельность «Всемирного конгресса украинцев» угрожает конституционному строю России.
«По результатам изучения поступивших материалов
Решение генпрокуратуры направлено в министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации.