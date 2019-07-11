Москва, , 20:57 — REGNUM

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в Российской Федерации канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев». Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба генпрокуратуры России.

Ведомство изучило поступившие материалы о деятельности данной организации на территории Российской Федерации и пришло к выводу, что деятельность «Всемирного конгресса украинцев» угрожает конституционному строю России.

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Решение генпрокуратуры направлено в министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации.