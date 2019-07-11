Севастополь, 11 июля 2019, 20:49 — REGNUM
Губернатора Севастополя будут избирать в следующий единый день голосования, в 2020 году, поскольку в 2019 году уже не успеют назначить выборы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 11 июля заместитель председателя Законодательного собрания города-героя Александр Кулагин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
Подробнее: Путин снял с должности губернатора Севастополя
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