Курган, , 20:28 — REGNUM

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков теперь намерен лично проверять, как органы власти региона отрабатывают обращения жителей. Для этого глава Зауралья ввёл практику созвона с заявителями. Несколько таких разговоров Шумков выложил в свой официальный инстаграм-аккаунт.

«Взял за правило в плотном графике находить время и созваниваться с жителями Курганской области на предмет их обращений. Чтобы чиновники не занимались отписками, буду выборочно проверять качество выполнения поручений», — пояснил Шумков.

В частности, глава региона позвонил жителю села Утятское, где на центральной улице отсутствовало освещение. Тот рассказал Шумкову, что после его обращения ситуация была исправлена, и поблагодарил за участие в решении проблемы. «Работа у нас такая, обращайтесь, если что», — ответил Вадим Шумков.

Не до конца исполненным оказалось поручение по обращению жителя Шадринска, который просил выделить территорию для занятий картингом. В телефонном разговоре Шумков узнал, что площадка действительно была предоставлена, но не расчищена. По просьбе жителей власти муниципалитета выделили технику, которая проработала на территории всего два часа. «Простимулируем», — пообещал Шумков и попросил дать обратную связь после того, как площадка будет готова.

А в селе Степное, после того как жители в ходе визита Шумкова пожаловались на отключение воды, проблема была, наоборот, решена сразу. Жительница села, которой перезвонил врио губернатора, сообщила ему: «Вода есть. Как вы уехали, так включили и ни на один час не отключали. Спасибо! Я иду и говорю: «Он у нас как Путин». Шумков в ответ поблагодарил за само обращение и попросил и дальше информировать его о проблемах с водоснабжением, если такие появятся.

https://www.instagram.com/p/BzyC_9Bp37P/

В селе Степное Шумков, как ранее сообщало ИА REGNUM, побывал 18 июня — он специально изменил маршрут своей рабочей поездки в Петуховском районе, чтобы встретиться с жителями, которые жаловались на перебои в работе системы водоснабжения.

Существенное сокращение дистанции с людьми эксперты называют одной из отличительных особенностей губернаторов новой волны, к которым относят и Вадима Шумкова.