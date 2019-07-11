Киев, , 20:23 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду заявил, что Киев и Кишинев не позволят «навязывать план по федерализации». Об этом Зеленский заявил сегодня, 11 июля, на пресс-конференции по итогам встречи с Санду.

«Украина и Молдавия объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что позиции украинского и молдавского руководства по вопросу защиты суверенитета государств и безопасности в регионе — едины.

Санду в свою очередь заявила, что Кишинев полностью поддерживает территориальные целостность Украины.

Напомним, что на Украине фактически идёт гражданская война, в ходе которой находящиеся у власти в Киеве бандеровцы и их приспешники уже подписали Минские соглашения, согласно которым Украина должна пойти по пути федерализации для урегулирования конфликта.