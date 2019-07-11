Севастополь, , 20:19 — REGNUM

Севастопольские депутаты ждут от нового врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, которого президент РФ Владимир Путин назначил вместо Дмитрия Овсянникова, умения вести диалог с другими ветвями городской власти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 июля высказала спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Мы очень надеемся на хороший, устойчивый и деловой контакт между новым руководством правительства Севастополя и остальными ветвями власти в городе. Михаил Развожаев хорошо известен по своей работе в Общероссийском народном фронте, у него достаточно внушительный послужной список. Мы будет ждать коллегу и готовы помочь ему войти в курс дела. Если ему понадобится наша помощь, с удовольствием это сделаем», — отметила Алтабаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Заксобрания Севастополя сообщила, что Дмитрий Овсянников совершил на посту губернатора города-героя практически те же ошибки, что и его предшественник Сергей Меняйло, главная из которых — авторитарный стиль управления и нежелание прислушиваться к другим ветвям власти города.

Об этом: В Севастополе ждали отставку Овсянникова — спикер Заксобрания города

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