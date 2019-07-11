Севастополь, 11 июля 2019, 20:19 — REGNUM
Севастопольские депутаты ждут от нового врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, которого президент РФ Владимир Путин назначил вместо Дмитрия Овсянникова, умения вести диалог с другими ветвями городской власти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 июля высказала спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Заксобрания Севастополя сообщила, что Дмитрий Овсянников совершил на посту губернатора города-героя практически те же ошибки, что и его предшественник Сергей Меняйло, главная из которых — авторитарный стиль управления и нежелание прислушиваться к другим ветвям власти города.
Об этом: В Севастополе ждали отставку Овсянникова — спикер Заксобрания города
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