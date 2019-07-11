Санкт-Петербург, 11 июля 2019, 20:11 — REGNUM

В четверг, 11 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проинспектировал, как выполняются его поручения по итогам апрельского объезда Фрунзенского района.

Александр Беглов лично проинспектировал, как выполняются его поручения по итогам апрельского объезда Фрунзенского района
Александр Беглов лично проинспектировал, как выполняются его поручения по итогам апрельского объезда Фрунзенского района
Gov.spb.ru

В частности, речь шла о социальной инфраструктуре в многоэтажном жилом комплексе «София». Здесь не было учреждений здравоохранения, и жителям приходилось обращаться за помощью в поликлинику № 56, которая расположена далеко.

За счет средств федерального бюджета, которые были выделены Петербургу на социальные объекты, город выкупил помещение для Центра врачей общей практики на Южном шоссе, д. 53, корп. 3. В нем будут принимать участковые терапевты, хирург, невролог, отоларинголог и офтальмолог. В соседнем доме на средства городского бюджета было выкуплено, отремонтировано и оснащено оборудованием помещение для педиатрического отделения. Открыть две площадки офиса врачей общей практики планируется к 1 сентября 2019 года. К этой же дате в ЖК «София» будет открыт новый детский сад с бассейном. Практически готова и новая школа, которая примет учеников в сентябре 2020 года.

Александр Беглов ответил на вопросы жителей квартала и дал ряд поручений по решению конкретных проблем. В частности, профильным вице-губернаторам и комитетам поручено до июля 2020 года завершить разработку проекта реконструкции Южного шоссе. Новую четырехполосную трассу с остановками общественного транспорта, светофорами и пешеходными переходами планируется открыть в 2022 году.

До конца 2019 года планируется закончить 1-й этап благоустройства парка Героев-пожарных. По просьбе представителей военно-патриотической общественной организации будет рассмотрен вопрос создания интерактивного комплекса «Ижорский оборонительный рубеж» на пустующей территории так называемых «Антенных полей».

Также глава города дал поручение разобраться с ливневой канализацией в одном из проездов на территории ЖК «София» — там после дождей образуются глубокие лужи.

Сегодня же Александр Беглов проинспектировал ход работ по благоустройству территории рядом с новой станцией метро «Проспект Славы». К 15 августа здесь должно быть все готово — подземный пешеходный переход, подъезды к станции, пешеходные дорожки.