Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM

В четверг, 11 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проинспектировал, как выполняются его поручения по итогам апрельского объезда Фрунзенского района.

Александр Беглов лично проинспектировал, как выполняются его поручения по итогам апрельского объезда Фрунзенского района Gov.spb.ru

В частности, речь шла о социальной инфраструктуре в многоэтажном жилом комплексе «София». Здесь не было учреждений здравоохранения, и жителям приходилось обращаться за помощью в поликлинику № 56, которая расположена далеко.

За счет средств федерального бюджета, которые были выделены Петербургу на социальные объекты, город выкупил помещение для Центра врачей общей практики на Южном шоссе, д. 53, корп. 3. В нем будут принимать участковые терапевты, хирург, невролог, отоларинголог и офтальмолог. В соседнем доме на средства городского бюджета было выкуплено, отремонтировано и оснащено оборудованием помещение для педиатрического отделения. Открыть две площадки офиса врачей общей практики планируется к 1 сентября 2019 года. К этой же дате в ЖК «София» будет открыт новый детский сад с бассейном. Практически готова и новая школа, которая примет учеников в сентябре 2020 года.

Александр Беглов ответил на вопросы жителей квартала и дал ряд поручений по решению конкретных проблем. В частности, профильным вице-губернаторам и комитетам поручено до июля 2020 года завершить разработку проекта реконструкции Южного шоссе. Новую четырехполосную трассу с остановками общественного транспорта, светофорами и пешеходными переходами планируется открыть в 2022 году.

До конца 2019 года планируется закончить 1-й этап благоустройства парка Героев-пожарных. По просьбе представителей военно-патриотической общественной организации будет рассмотрен вопрос создания интерактивного комплекса «Ижорский оборонительный рубеж» на пустующей территории так называемых «Антенных полей».

Также глава города дал поручение разобраться с ливневой канализацией в одном из проездов на территории ЖК «София» — там после дождей образуются глубокие лужи.

Сегодня же Александр Беглов проинспектировал ход работ по благоустройству территории рядом с новой станцией метро «Проспект Славы». К 15 августа здесь должно быть все готово — подземный пешеходный переход, подъезды к станции, пешеходные дорожки.