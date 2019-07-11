Киев, , 20:09 — REGNUM

На Украине политологи уже обсуждают информацию о первом телефонном разговоре президента Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM

Политический эксперт Олеся Яхно отмечает, что согласно информации Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«И почву для такого разговора Кремль создал для себя благодатную. Имею в виду всяческое чествование в Москве Медведчука и Ко, что естественно вызывает политическую ревность у Зеленского накануне выборов», — считает политолог.

Также свой отчет о телефонном разговоре Зеленского и Путина опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

«11 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в «нормандском формате»», — говорится в официальном сообщении.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно информации пресс-службы президента России, в ходе беседы обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, а также возможность продолжения контактов в «нормандском формате». Инициатива разговора, подчеркнули в Кремле, исходила из Киева.