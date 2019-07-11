Гибралтар, Великобритания, , 20:00 — REGNUM

Полиция британской колонии — Гибралтара — арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1, принадлежащего Исламской Республике Иран, который ранее был задержан по подозрению в доставке нефти в Сирии. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает AFP.

Полиция Гибралтара изъяла документы и электронные гаджеты с танкера. Капитан и старший помощник были отправлены под арест.

Напомним, что 4 июля власти Гибралтара задержали иранский супертанкер, который, по мнению британских властей, перевозил сырую нефть в Сирию. Танкер был задержан под предлогом нарушения санкций Евросоюза против Сирии.

Власти Ирана жестко ответили на задержание танкера. МИД Ирана направил в Лондон ноту протеста. В Тегеране заявили, что задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН, является незаконными.