Киев, , 19:57 — REGNUM

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв назвал «позитивом» телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

«Это, конечно, позитив… Надо начинать этот разговор», — сказал Карасёв 11 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, президент Зеленский не хочет, чтобы глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и внефракционный депутат Юрий Бойко монополизировали канала общения с Кремлем.

«Сегодня инициатива на российском направлении у Медведчука, Бойко. Вот они были в Москве. Избирателям же надо что-то сказать или дать сигнал, что мы тут тоже не отстаем, что мы не собираемся отдавать инициативу, не дадим монополизировать канал общения… Сейчас же многие начала обвинять президента, что он обещал мир, а мира нет», — добавил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.

«Обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — заявили в Кремле.

При этом обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

У Зеленского пока не прокомментировали разговор.