Киев, 11 июля 2019, 19:57 — REGNUM
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв назвал «позитивом» телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.
По его словам, президент Зеленский не хочет, чтобы глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и внефракционный депутат Юрий Бойко монополизировали канала общения с Кремлем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.
При этом обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате».
У Зеленского пока не прокомментировали разговор.