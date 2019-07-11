Севастополь, 11 июля 2019, 19:54 — REGNUM
Решение, которое принял президент России в отношении Дмитрия Овсянникова, было ожидаемым в Севастополе и закономерным, потому что теперь уже бывший губернатор не смог решить множество социальных вопросов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 11 июля высказала спикер Заксобрания города Екатерина Алтабаева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.
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