Киев, , 19:48 — REGNUM

Украина и Молдавия объединены одним общим желанием — «чтобы на наших территориях не было российских войск».

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 июля, на пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Майей Санду, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Украина и в дальнейшем будет оказывать всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе Приднестровского урегулирования… Мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации», — заявил Зеленский.

Также он коснулся вопроса экономического взаимодействия Киева и Кишинева.

«Особое внимание уделили перспективам экономического сотрудничества. За 2018 год товарооборот между нашими странами вырос на 11% и составил почти 1 миллиард долларов США. Думаю, в ближайшее время мы с легкостью достигнем такого же показателя, только без слова «почти»», — заявил Зеленский.Отдельно стороны обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдавии с энергосистемой континентальной Европы.«Я заверил молдавскую сторону в надежности Украины как поставщика электроэнергии в их страну», — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Санду также назвала свои «общие цели» для Украины и Молдавии.

«Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный принцип собственной безопасности… Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом — наши основные совместные с Украиной цели», — подчеркнула она.