Киев, , 19:44 — REGNUM

«Российская сторона не сможет войти в консорциум по управлению газотранспортной системой Украины». Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

«По законодательству Украины, которое принято по инициативе господина Яценюка, российским компаниям запрещено принимать участие в любых проектах, которые имеют отношение к магистральным газопроводам внутри страны Украины. Законодательных оснований для создания консорциума с участием российских субъектов не существует. Нужно будет как минимум голосовать в парламенте изменения в действующее законодательство Украины», — добавил Марунич.

При этом он не видит проблем в подписании двусторонних газовых контрактов между компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

"Ничего сложного нет, как показывает практика контракт можно подписать за сутки-двое. При адекватном подходе они могут быть рациональными и разумными. Было бы желание и стремление», — сказал Марунич.

В то же время он выступил за создание газового кризиса между Киевом и Москвой.

«Я был бы рад, если бы в январе нас ожидал газовый кризис. Возможно, это снесет с повестки дня тех субъектов, которые к этому привели и ведут, включая руководство «Нафтогаза», которое создало условия, при которых «Газпрому» просто невозможно эффективно договориться. Мы опять с ними судимся, понимаете в чем дело?» — задался вопросом Марунич.

Кроме того, он напомнил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и внефракционный депутат Юрий Бойко не имеют отношения к реальной политике Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. При этом Медведев заявил о возможности возвращения к обсуждению вопроса создания газотранспортного консорциума по управлению украинской ГТС в рамках решения газовой проблемы между Россией и Украиной.

Кроме того, по итогам встречи внефракционный депутат Бойко выразил уверенность в том, что до начала августа «Нафтогаз» подпишет контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа Украине.