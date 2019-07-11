Киев, 11 июля 2019, 19:44 — REGNUM
«Российская сторона не сможет войти в консорциум по управлению газотранспортной системой Украины». Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
При этом он не видит проблем в подписании двусторонних газовых контрактов между компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром».
В то же время он выступил за создание газового кризиса между Киевом и Москвой.
Кроме того, он напомнил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и внефракционный депутат Юрий Бойко не имеют отношения к реальной политике Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Юрий Бойко встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. При этом Медведев заявил о возможности возвращения к обсуждению вопроса создания газотранспортного консорциума по управлению украинской ГТС в рамках решения газовой проблемы между Россией и Украиной.
Кроме того, по итогам встречи внефракционный депутат Бойко выразил уверенность в том, что до начала августа «Нафтогаз» подпишет контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа Украине.