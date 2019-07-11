Севастополь, , 19:42 — REGNUM

Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя президент Владимир Путин назначил Михаила Развожаева, сообщила 11 июля пресс-служба Кремля. Михаил Развожаев сменил в должности главы города федерального значения Дмитрия Овсянникова, который проработал на посту менее трех лет.

Михаил Развожаев уроженец Красноярска, ему 38 лет. С 2003 по 2010 годы работал в администрации губернатора Красноярского края. В 2012 — 2014 годах был заместителем руководителя администрации, затем работал в должности советника министра РФ по делам Северного Кавказа, а с 1 октября 2014 года по октябрь 2018 года занимал пост заместителя министра. Есть опыт и на посту руководителя региона — с 2 октября по 15 ноября 2018 года временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия — председателя правительства Хакасии.

Напомним, Дмитрий Овсянников был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя 28 июля 2016 года, он сменил Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах губернатора, набрав более 70%.

Об этом: Путин снял с должности губернатора Севастополя