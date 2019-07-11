Киев, , 19:40 — REGNUM

Сегодня, 11 июля, на вечернем заседании Верховной рады представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук и председатель парламентского Комитета по иностранным делам, внефракционный депутат Анна Гопко призвали депутатов назначить Вадима Пристайко на пост министра иностранных дел Украины. При этом они признали, что в Раде в очередной раз недостаточно депутатов для положительного голосования.

В частности, Стефанчук напомнил, что Рада не наделила президентом конституционным правом влиять на внешнеполитические отношения Украины.

«Президент Украины призван реализовывать политику, связанную с международными отношениями. Сегодня мы видим, что, к большому сожалению, не удается выстроить тот механизм, чтобы дать ему все рычаги влияния на внешнеполитические отношения. В первую очередь это связано с невозможностью в полном объеме выполнять возложенные на него конституционные полномочия, в связи с наличием на должности министра иностранных дел Украины господина Климкина Павла Анатольевича», — сказал Стефанчук.

Он упрекнул депутатов Рады за игнорирование кадровых представлений Зеленского.

«В соответствии с пунктом 12 части 4 статьи 85 Конституции Украины, президентом Украины внесено на рассмотрение Верховной рады представление об увольнении Климкина Павла Анатольевича с должности министра иностранных дел Украины… Прошу его поддержать его и в зале, хотя и не вижу кем», — добавил Стефанчук.

Он также сообщил, что Климкин отказался предоставить президенту и парламенту отчет о своей деятельности.

«Президенту не удалось пообщаться с господином Климкиным по тем вопросам, которые касаются его отчета. Именно это стало причиной отсутствия сотрудничества, что дает все основания президенту Украины обратиться в Верховную раду с указанным представлением… В случае поддержки Верховной радой господина Пристайко такое сотрудничество будет налажено», — пообещал Стефанчук.

В свою очередь, председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Гопко сообщила, что парламентский Комитет поддержал увольнение Климкина и назначение Пристайко на пост министра иностранных дел Украины.

«Комитет рассматривал этот вопрос, в частности поддержал увольнение Климкина с поста министра иностранных дел, а также назначение Вадима Пристайко будущим министром иностранных дел. Это решение комитета, но учитывая сколько людей сегодня в зале я понимаю, что опять не хватит голосов. В тот момент, когда много вызовов, я считаю, что нужен полноценный министр иностранных дел, чтобы мы могли достойно представлять государство Украина в мире», — сказала Гопко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в третий раз внес представление в парламент безотлагательно рассмотреть представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и про назначение на этот пост Вадима Пристайко. До этого Рада не поддерживала назначение Пристайко на пост министра.