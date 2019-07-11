Чебоксары, , 19:35 — REGNUM

В Чувашии вступило в силу судебное решение по иску уволенного работника прокуратуры, который вышел с иском о признании действий прокуратуры незаконным. Верховный суд республики отказал в удовлетворении заявления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В суд на действия прокуратуры подал бывший чебоксарский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашии и уволенный со службы в декабре 2018 года.

«Он был уволен за нарушение присяги прокурора и совершение поступков, порочащих честь прокурорского работника. И обратился в суд с заявлением, требуя признать действия прокуратуры Чувашской Республики незаконными. Истец обжаловал отказ в выдаче копий документов по материалам проверок, послуживших основанием для его привлечения в период службы к дисциплинарной ответственности и в последующем его увольнения по отрицательным мотивам», — поясняют в ведомстве.

Ленинский районный суд Чебоксар отказал в удовлетворении требований. Решение суда первой инстанции оставил в силе Верховный суд Чувашии. Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что ранее в Госдуме предложили расширить перечень оснований для увольнения работников прокуратуры. Согласно законопроекту, который федеральный парламент принял во втором чтении, отказ работников прокуратуры от новой должности после истечения срока полномочий будет основанием для их увольнения. Напомним, в 2014 году установлен пятилетний срок полномочий прокуроров регионов, городов и районов, и приравненных к ним прокуроров.

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