Москва, 11 июля 2019, 19:33 — REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства уточнил, что телефонный разговор был инициирован украинской стороной и стал первым случаем прямого общения двух президентов.
По словам Дмитрия Пескова, обсуждалась ситуация в Донбассе и возможность освобождения «удерживаемых с обеих сторон лиц».
Продолжать обсуждение этого вопроса стороны договорились на экспертном уровне.
Кроме того, Владимир Путин и Владимир Зеленский затронули возможность продолжения переговоров в нормандском формате.
Напомним, Москва до сих пор не делала никаких заявлений о признании легитимности президентских выборов на Украине, в итоге которых Зеленский занял пост главы государства.
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