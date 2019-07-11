Москва, , 19:33 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства уточнил, что телефонный разговор был инициирован украинской стороной и стал первым случаем прямого общения двух президентов.

По словам Дмитрия Пескова, обсуждалась ситуация в Донбассе и возможность освобождения «удерживаемых с обеих сторон лиц».

Продолжать обсуждение этого вопроса стороны договорились на экспертном уровне.

Кроме того, Владимир Путин и Владимир Зеленский затронули возможность продолжения переговоров в нормандском формате.

Напомним, Москва до сих пор не делала никаких заявлений о признании легитимности президентских выборов на Украине, в итоге которых Зеленский занял пост главы государства.

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