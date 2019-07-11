Ереван, , 19:10 — REGNUM

Служба национальной безопасности Армении начала расследование для выяснения причин сбоя в электроэнергетической системе Армении. Об этом сегодня, 11 июля, заявил на заседании правительства директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян.

Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян «Я дал поручение подготовить материалы в связи с вчерашними колебаниями и отключениями электроэнергии, чтобы определить точные причины сбоя в энергетической системе. Хотя есть предварительные данные, но я считаю, что следует провести тщательное изучение, расследование и дать оценку тому, был умысел или нет, есть ли виновные, было ли проявлено бездействие. О результатах я доложу»

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что есть две версии причин сбоя и обе они внешние, внутренней причины нет.

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность Ирану и Грузии за помощь в ликвидации сбоя электроэнергетической системе Армении.