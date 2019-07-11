Ереван, 11 июля 2019, 19:10 — REGNUM

Служба национальной безопасности Армении начала расследование для выяснения причин сбоя в электроэнергетической системе Армении. Об этом сегодня, 11 июля, заявил на заседании правительства директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян.

«Я дал поручение подготовить материалы в связи с вчерашними колебаниями и отключениями электроэнергии, чтобы определить точные причины сбоя в энергетической системе. Хотя есть предварительные данные, но я считаю, что следует провести тщательное изучение, расследование и дать оценку тому, был умысел или нет, есть ли виновные, было ли проявлено бездействие. О результатах я доложу»
Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что есть две версии причин сбоя и обе они внешние, внутренней причины нет.

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность Ирану и Грузии за помощь в ликвидации сбоя электроэнергетической системе Армении.